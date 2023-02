Ça s’est passé un 28 février à Paris !

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! En 2020, Edinson Cavani marque son 200e but parisien.

Aujourd’hui, on prospecte sur ce qui s’est passé un 28 février 2020. Il n’y a pas si longtemps, un match de championnat de football se joue au Parc des Princes, comme il en existe toutes les semaines, un PSG-Bordeaux qui se solde par un 4 à 3 en faveur de Paris, pas assez net pour les supporters. Thomas Tourel, l’entraineur est sifflé, Thiago Silva blessé et Neymar expulsé, mais Cavani auréolé, il marque son 200e but parisien, un exploit !

Et l’excellent Michel Montana, le speaker du Parc des Princes s’en donne à cœur joie et à gorge déployée. Cavani, en 298 matchs au PSG aura marqué 200 buts, un record qui vient d’être égalé le week-end dernier, PSG face à Marseille, Kylian MBappé, 198 + 2, 200. Un record qui a de grandes chances d’être littéralement pulvérisé.