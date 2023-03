Ça s’est passé un 3 mars à Paris !

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! En 1991, les parisiens apprennent la mort de Serge Gainsbourg

Il y a 32 ans, les Parisiens apprenaient le décès de Serge Gainsbourg, survenu la veille dans son hôtel particulier au 5, bis de la rue de Verneuil.

Et alors ce 3 mars 1991, le journaliste en charge de l’édition du 13h sur France Inter, au lieu d’inviter des amis du chanteur pour évoquer sa disparition préfère aller dans les rues de Paris ou plutôt dans les bistrots populaires de Pigalle, de la goutte d’or ou de Barbès. Alors l’hommage est brut de décoffrage, mais ce sont les cœurs qui parlent.

Et puis un autre 3 mars, cette fois en 1983, c’est le dessinateur Hergé qui dévisse son billard, et là aussi on écoute un micro trottoir dans les rues de Paris, ce sont les jeunes fans de Tintin qui donnent leurs sentiments juste avant l’annonce de la mort d’Hergé par un Patrice Bertin très inspiré.

Alors Hergé et Paris, ça n’a jamais été une grande histoire d’amour, sauf au métro Sentier, rue des petits carreaux, où une grande fresque murale montre une chose curieuse, l**’artiste de street-art Combo** a dessiné et peint Tintin qui embrasse langoureusement le capitaine Haddock sur la bouche, un des Dupont auraient déclaré "c’est un rien provocateur", et l’autre Dupond de surenchérir, "je dirais même plus c’est un rien provocateur".