Ça s’est passé un 4 janvier à Paris !

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! En 1988, on s’inquiète de l’avenir de La Coupole rachetée par le groupe Flo.

C’est un spectacle unique qui se joue à Paris dans le quartier Montparnasse depuis 1927, midi et soir, 365 jours sur 365, les déjeuners et les dîners à la Coupole, brasserie art déco mythique, même le chanteur Renaud en a fait une chanson.

Comme je vous le disais, à la Coupole, c’est un service sans discontinuer. Il n’y a guère qu’en 1968 lors des événements de mai que la Coupole a fermé quelques jours mais en 96 ans d’activité, c’est véritablement un record. Temple de la choucroute, des plateaux de fruits de mer, des filets chateaubriand, des babas au rhum et des Paris Brest, reportage du 4 janvier 1988, on avait crainte alors pour la brasserie rachetée par le groupe Flo, transformation, voir disparition, heureusement il n’en fut rien. Ecoutez, dans notre podcast, l’écrivain Jacques Laurent, un habitué et amoureux de la Coupole en 1988.

Les propriétaires et les clients passent, la coupole est toujours là, boulevard du Montparnasse, elle fut bien rachetée par le groupe Flo et son patron haut en couleur Jean Paul Bucher, qui lui-même, après des difficultés financières a revendu à Albert Frère, puis au groupe Bertrand, propriétaire actuel de la brasserie la plus grande de Paris.

Allez, quelques plats bien parisiens à la carte pour vous mettre en appétit : en entrée des œufs en meurette, un poireau vinaigrette ou un pâté en croute ; en plat, l’inusable et immuable tartare de bœuf, ou alors un curry d’agneau à l’indienne. Un plat servi à la Coupole depuis 1927, ça c’est de la tradition.