Ça s’est passé un 4 mai à Paris !

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! 1963, la prévention routière lance l’opération sourire

Triste 4 mai à Paris avec un fait divers de l’année 1897 un peu oublié et pourtant, un des plus meurtriers à Paris. Ça s’est passé rue Jean Gougeon dans le 8e arrondissement, un incendie se déclare au Bazar de la Charité, un endroit qui accueillait des ventes de bienfaisance.

125 personnes dont 118 femmes vont périr brulées dans un incendie causé par une simple lampe de projecteur de cinéma qui explose, un rideau prend feu, enflamme les boiseries, puis se propage à une vitesse vertigineuse au plafond au Bazar de la charité. L’incendie du bazar de la Charité rue Gougeon en 1897 marquera tous les Parisiens du début XXe siècle.

Plus gai et plus léger. Le 4 mai en 1963, "opération sourire" lancée à Paris par la prévention routière. Le conducteur de voiture le plus vertueux gagne un Louis d’or Napoléon III. Maintenant dans Paris quand on conduit, à part les engueulades et les insultes, je ne sais pas ce qu’on gagne.