Ça s’est passé un 5 juin à Paris !

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! En 1973, a eu lieu la 1ère journée sans voiture à Paris

Ils étaient taquins et de bonne humeur France Inter le 5 juin 1973, 50 ans ont passé et ça rigole moins ! Et oui en 1973, le journal du navire amiral de la maison de la radio était présenté par Jean Claude Bourret. Ce jour-là, il annonçait une journée sans voiture à Paris.

Alors là franchement, on aurait pu penser que les journées sans voiture dans la capitale date d’il y a 15-20 ans sous Bertrand Delanoë, mais pas du tout. La première a bien eu lieu le 5 juin 1973, en cause le premier choc pétrolier, et oui rappelez, on n’a pas de pétrole mais on a des idées et des excellents journalistes comme Jean Claude Bourret.

Et puis toujours un 5 juin en 2014, les Pokémon envahissent Paris avec un centre qui leur est dédié au cœur des halles. Avec aussi la création d’une radio sur le net et qui a pour nom : pokébip. Reportage de 2014 avec au micro, monsieur Masuda et ses petits monstres japonais à (ré)écouter dans notre podcast.