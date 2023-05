Ça s’est passé un 5 mai à Paris !

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! 1965, Le lido vit ses belles heures

Aujourd'hui, on va parler du Lido, cette salle de spectacle mythique située au 116 avenue des Champs Elysées. Fermée l’année dernière, elle va rouvrir à l’automne prochain où différents spectacles seront à l’affiche. Mais le Lido à l’ancienne, c’est terminé. Ouvert en 1946, adieu strass, paillettes, plumes et les fameuses et très belles blue bell girls.

Et puis le 5 mai 1971, à l’occasion des 150 ans de la disparition de Napoléon Premier, une équipe de télévision de la première chaîne organise un micro-trottoir dans les rues de Paris. "Une seule question” posée aux Parisiens afin de connaitre leur niveau en histoire, que s’est-il passé de si important un 5 mai 1821 ? Réponses à (re)découvrir dans notre podcast... Peu mieux faire.

Et oui l’empereur Napoléon Premier est donc mort un 5 mai en 1821, il y 202 ans à Saint Hélène, une île perdue dans l’Atlantique à 6.500 kilomètres de Paris. Les cendres de Napoléon seront transférées en 1840 aux Invalides. Sur son tombeau est inscrite une phrase testamentaire dictée par Napoléon lors de son exil à Saint Hélène : “Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé”.