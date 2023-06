Ça s’est passé un 8 juin à Paris !

Chaque jour Thierry Bœuf remonte le temps pour nous dire l'actu du même jour mais dans le passé ! En 2013 était organisée une marche cani-citoyenne

On s’intéresse aujourd’hui à nos amis les toutous, et alors à chaque fois que l’on parle de chien ou de chat à la radio, pour illustrer, on fait appel à un morceau mythique, le générique de 30 millions d’amis sifflé, ça on ne peut pas y couper ! Moi, je préfère le journaliste Pierre Salviac lors d’un match de rugby à quelques secondes de la fin de la rencontre. Ecoutez le dans notre podcast.

La cabane est tombée sur le chien, expression qui veut dire que c’est foutu et qu’on va perdre sévèrement, et souvent contre les Anglais, tout ceci pour vous dire que le 8 juin 2013, il y a 10 ans pile, une marche dans Paris est organisée pour protester contre les espaces verts et les squares interdits à nos amis les chiens. A cette époque, sur 660 espaces verts de la capitale, seuls 60 étaient autorisés à Médor, Jack, Plutôt et Rex, d’où la grogne des maîtres et cette marche appelée cani-citoyenne.

10 ans se sont écoulés, sur 660 parcs et jardins, c’est un peu mieux qu’il y a 10 ans, il y a 80 endroits dans la capitale dont les grands bois par exemple, Vincennes ou Boulogne et un parc canin dans le 14e arrondissement vers Denfert Rochereau entièrement dédié aux toutous. Et alors comble de l’histoire, il y a un petit square dans le 12e arrondissement, rue de Charenton qui a pour nom le square Frédéric Rossif, les plus anciens téléspectateurs s’en souviennent, c’était un réalisateur parisien spécialisé dans les documentaires consacrés aux animaux et souvent aux chiens dont il était très proche. Sur la plaque à l’entrée du square, il y a marqué “square Frédéric Rossif, interdit aux animaux”. C’est pas sympa, c’est pas sympa.