La Table des Chefs

Découvrez chaque jour un restaurant de la Manche et son chef.

Reportage en 5 parties tourné dans un restaurant de la Manche : on découvre un établissement, son chef (parcours, influences culinaires, sa cuisine) et les personnes qui font vivre l’établissement (en cuisine et dans la salle). Le chef vous donne des idées de recettes mais le chef nous donne aussi chaque jour une astuce (préparation, choix des produits, utilisation du matériel, vocabulaire culinaire…).