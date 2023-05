Accords Saké et fromages

Le saké est-il l'ami du fromage ? Parce que le fromage contient beaucoup d'umami, cette cinquième saveur de base avec le sucré, l’acide, l’amer et le salé. Chloé Cazaux Grandpierre, Saké sommelière, vous donne l'essentiel de cette association.

L'umami est la clé de voute des accords avec le saké japonais qui en contient beaucoup. Par conséquent, quand on associe deux ingrédients qui ont de l'umami, ce n'est pas une addition mais une multiplication de cet élément savoureux qu'est l'umami. Nous savons que l'umami est synonyme de glutamate et que c'est réalisé industriellement. Mais l'umami ce n'est pas que le glutamate, c'est aussi d'autres molécules qui existent (comme le glutamate d'ailleurs) naturellement dans des ingrédients. Le lait maternel contient beaucoup d'umami et le taux d'umami augmente ou diminue dans les ingrédients en fonction de leur saisonnalité. Les ingrédients qui contiennent beaucoup d'umami sont le fromage, la viande rouge, les poissons bleus, les asperges, les oignons, les tomates et bien sûr la sauce soja. Accordez, une vieille mimolette avec un koshu, ce super accord allie puissance et délicatesse. Le koshu, ce saké vieilli au moins 3 ans, est puissant avec des arômes de riz soufflé, de sauce soja, de cacao, de cacahuète grillée, de champignon, de bois de santal, de torréfaction...Bref un tourbillon aromatique qui ne laisse pas indifférent avec des similitudes avec certains jerez espagnols. La vieille mimolette, pâte dure, est douce et crémeuse. L'accord crée des surprises et cela va faire frémir vos papilles. Les vieux chèvres eux, s'associent avec des sakés chauds. Les pâtes molles sont délicieuses, crémeuses et onctueuses. Un chèvre Madame est totalement sublime pour cela. Mais les chèvres un peu passés comme les crottins, les rocamadours ou les valençays sont également délicieux avec des sakés chauffés autour de 45/50°C.

Chloé Cazaux Grandpierre est une femme "made in Bordeaux" ! En 2012 elle lance le blog Chloé and Wines pour parler de ses découvertes vins et spiritueux avec une attention portée sur l'œnotourisme. Depuis 2014, elle est saké sommelière et est la seule femme en France saké educator, Otsukimi, Buveurs de Lune - Saké Sommelière, Saké Educateur et Shochu Advise. Chloé participe à de nombreux concours en tant que jury, note des sakés et des vins pour un magazine international et est reconnue officiellement par le gouvernement japonais comme "Japanese Food Supporter". Chloé donne régulièrement des conférences sur le saké et les spiritueux japonais. Elle a intégré la team des blogueurs de France Bleu Gironde en 2020, très contente de partager ses connaissances et sa passion du Japon sur les ondes ! Kanpai ! (A votre santé !)