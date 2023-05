Asperges, oignons nouveaux, citron et basilic, le Printemps est là !

L'autrice du blog "Une Table au soleil" vous dévoile l'une de ses recettes printanière, à base d'asperges, produit du moment par excellence !

Si traditionnellement l'asperge, verte ou blanche, se consomme cuite -voire très cuite, trop cuite, pour les générations passées, le regard posé sur ce légume à la saison éphémère a changé ces dernières années et l'on a découvert ce que les Italiens savent depuis fort longtemps : l'asperge verte crue fait la base de délicieuses salades.

Asperges, oignons nouveaux, citron non traité et basilic ! - Eve Tavernier

Eve Tavernier est une chroniqueuse culinaire, gourmande invétérée, photographe parfois, cuisinière toujours, zigzagueuse d'entre mots et cartésienne désabusée. Retrouvez ses recettes, sa passion et ses coups de cœur gastronomiques ou viticoles sur son blog : unetableausoleil.fr et sur son fil Instagram @evetavernier