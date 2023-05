Balade à cheval et dégustation de vin : le combo parfait en Castillon Côtes de Bordeaux

C’est en plein cœur de l’appellation Castillon Côtes de Bordeaux, à 15 minutes de Saint Emilion, que Charlotte autrice des Itinéraires de Charlotte vous emmène pour son coup de cœur du mois : Le Château Les Armes de Brandeau et son activité œnotouristique parfaite pour les amoureux des chevaux.

Une heure de balade pour débutants ou confirmés suivie d’une dégustation de 3 vins : une activité qui va ravir les amoureux des chevaux comme Charlotte ! Le Château Les Armes de Brandeau est une propriété viticole de Castillon qui appartient à Nathalie Lauret, passionnée par les chevaux depuis toujours. Depuis 30 ans maintenant, le Château possède un centre équestre. Quoi de plus naturel pour Nathalie de proposer une activité qui lie ses deux passions. Cette acticité est accessible à tous les niveaux. Une fois votre balade/dégustation réservée, Christophe, le moniteur d’équitation va vous appeler afin de définir le niveau de chacun, le poids et la taille et ce, dans le but de sélectionner pour vous la monture qui vous correspondra le mieux.

Balade équestre dans les vignes - Charlotte Dominique

Vous arriverez le jour de votre balade, 30 minutes avant le départ, pour aider à préparer votre cheval et surtout, faire connaissance avec lui. Une fois à cheval, vous découvrirez pendant 1h le magnifique décor de l’appellation, entre forêts, vignes et vue panoramique. Christophe connait bien son métier et ses chevaux, il sera un guide parfait avec comme mot d’ordre : la sécurité !

Chateau les Armes de Brandeau - Charlotte Dominique

Après cette heure de balade adaptée en fonction du niveau du groupe, il sera l’heure de découvrir les vins de la propriété autour d’une dégustation gourmande avec Nathalie. Elle se fera un plaisir de vous raconter son histoire, ses vins, et sa passion pour les chevaux. Vous dégusterez alors 3 vins du domaine accompagnés de bonnes petites bouchées gourmandes : fromage, pâté, charcuterie, etc. Une activité idéale à faire en famille ou entre amis (5 personnes maximum, sur rendez-vous).

Infos pratiques : Ouverture : Toute l’année en fonction de la météo sur rendez-vous

Tarif : 60 € par personne (balade + dégustation gourmande)

Vin coup de cœur de Charlotte : « Privilège » Réservation : lesarmesdebrandeau@gmail.com/ 06 08 24 13 32.

Adresse : 5 Brandeau, 5 Brandeau, 33350 Les Salles-de-Castillon

Dégustation Château les Armes de Brandeau - Charlotte Dominique

Les itinéraires de Charlotte c’est une grande partie de Charlotte ! En 2009, c'est la création du guide œnotouristique qui a permis à bon nombre d'œnotouristes de voir les vignes autrement, grâce à l'originalité des itinéraires thématiques. La dernière édition date de 2015. Depuis Charlotte partage ses aventures, ses bons plans et sa bonne humeur sur son blog Les itinéraires de Charlotte et les réseaux sociaux ( Instagram , Facebook , Twitter ). En 2016, elle intègre l’équipe de Toutlevin.com dont elle est la rédactrice en chef, un média ludique et décomplexé, qui simplifie le monde du vin auprès du grand public. Charlotte assure également le développement commercial.