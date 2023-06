Bordeaux fête le vin 2023 : vers une manifestation plus écologique.

Soline Bossis s'arrête sur les préparatifs de Bordeaux fête le vin 2023, en s'attardant sur les idées pour rendre cette manifestation plus écologique.

Depuis 2021, l'événement est certifié ISO 20121. Cette certification offre un cadre pour identifier, éliminer ou réduire les effets négatifs potentiels sur les plans social, économique et environnemental. Pour réduire son empreinte écologique, les organisateurs de Bordeaux Fête le Vin ont mis en place plusieurs actions concrètes. Focus sur le traitement des déchets dans cette chronique, comme les points de collecte ont été installés sur le site de l'événement, permettant aux visiteurs de déposer leurs bouchons de liège usagés ou le recyclage des mégots et des coquilles d’huîtres.

Soline Bossis est coach de vigneronnes et vignerons bio. Elle les accompagne dans leur développement commercial et oenotouristique. Elle a créé La Route des Vins Bio en 2018, à l'origine un blog sur les vins bio et maintenant une entreprise qui accompagne les vignobles à augmenter leurs ventes de vins en direct avec authenticité. Sa mission est de remettre du lien entre les producteurs et les consommateurs de vins. Ancienne guide du Château Mouton Rothschild, une vraie wineglobetrotteuse, elle a parcouru les vignobles de France et du monde entier, pour interviewer ceux qui font le vin et le vendent. Petite fille de producteur de cognac, elle a à cœur de promouvoir le savoir-faire culturel viticole français, de faire rayonner les produits du terroir et ceux qui les font. Vous pouvez la retrouver sur son site laroutedesvinsbio.com ou sur son compte instagram la_route_des_vins_bio .