Brindos, la parenthèse douce et gourmande sur la côte basque

Direction le pays Basque avec l'instagramer Yannick Revel, pour vous oxygéner dans un lieu enchanteur : le Château de Brindos, dont le lac est l'un des plus grands lacs privés de France.

Repris et rénové par le Groupe Millésime, le Château de Brindos est sorti de son long sommeil, au printemps 2022. Situé à Anglet, sur la côte basque, tout y est réuni pour passer une parenthèse enchantée. Charme, calme et nature sont les premiers mots qui viennent à l'esprit lorsque l'on contemple les lieux tournés vers le lac recouverts de nénuphars.

Ce 5 étoiles basque regorge de talents cachés. Et certains d'entre eux sauront combler gourmands et gourmets. Au menu: du chocolat, du miel, des plats locavores et un chef pâtissier de très haut vol.

Dessert de saison au Château de Brindos

Blogueur, journaliste, auteur, créateur de contenus, entrepreneur… Yannick Revel est un insatiable raconteur de belles histoires. Sur son blog Bon Sud Bon Genre , il partage sa vision de l’art de vivre empreint de culture, de voyages et bien sûr de gastronomie. Sa passion est de rencontrer et transmettre, partout où il se trouve. Une belle plage, une exposition, une nouvelle table, Yannick Revel aime dénicher les bonnes et belles adresses, parfois à l’écart des sentiers battus. Entre la côte basque et Bordeaux, l’esthète partage également son quotidien, son enthousiasme et ses coups de cœur sur son compte Instagram.