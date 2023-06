Buns au menu de cette enseigne de Bègles

Des Buns à déguster chez Buns à Bègles, une adresse dénichée par Thomas Galharague auteur du blog Bordeaux food. Bun's Baker existe depuis novembre 2018 sous l'impulsion de Samuel Charrault, d'abord en version triporteur à Bordeaux, puis en lieu fixe à Bègles.

Avant toute chose le bun signifie littéralement petit pain originaire de Hambourg en Allemagne. C'est ce même pain que vous retrouvez dans les fameux Burgers proposés par de nombreuses enseignes. L'aventure Bun’s Baker a débuté avec une cinquantaine de buns, la carte a évolué au rythme de leurs envies, tout est réalisé sur mesure à la demande du client, taille, poids, couleur, type. Ils travaillent pour leurs clients en évitant la perte et privilégiant la qualité de leurs produits. Vous pouvez même les retrouver sur les plateformes comme Too good to go pour les produits invendus, et éviter le gaspillage. Le petit plus, un service de livraison en interne, électrique et qui vous livre 7/7.

Dimitri Aujard et Samuel Charrault - Thomas Galharague

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood , sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …)

Thomas Galharague - Bordeaux Food © Radio France