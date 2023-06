Propriété de Sophie Lurton et son mari Laurent Cogombles depuis le début des années 90, Château Bouscaut est un havre de paix et de zénitude, aux portes tumultueuses de la vie bordelaise. Guillaume Seigue auteur du blog God Bless Bachus vous emmène vers cette découverte.

Situé sur la commune de Cadaujac, au cœur de l’appellation Pessac-Léognan, cette propriété dont l’activité viticole remonte au XVIIe siècle, a de nombreux atouts pour vous faire craquer lors d’une visite bucolique. A 13km de l’hôtel de ville de Bordeaux, vous aurez l’impression d’avoir traversé un autre monde. C’est le vin blanc de Graves qui règne ci en maître mais les vins rouges sont tout aussi plaisants. Vous découvrirez le château habité par la famille, au bout d’une longue allée bordée de grands arbres, véritable sas de décompression avec la route, non loin, qui remonte jusqu’à Bordeaux. Venez visiter et surtout déguster les vins de la propriété dont l’équipe vous a concocté différentes thèmes d’accords mets et vins comme la dégustation vins et fromages et même du caviar ! Enfin, un gîte, au château Valoux, attenant à Bouscaut, vous propose des nuitées jusqu’à 10 personnes afin de visiter toute l’appellation dans les meilleures conditions. Coup de cœur vins et patrimoine assurés !

Château Bouscaut en Pessac Léognan - Château Bouscaut

Bon vivant, toujours prêt à déguster et à partager ses plus belles rencontres dans le monde du vin et des spiritueux, Guillaume est rédacteur du blog www.godblessbacchus.blogspot.com mais également pour le site www.toutlevin.com . Un verre dans la main gauche et un stylo dans la main droite, il parcourt toute l’année les différentes propriétés au fil des terroirs et des régions. Passionné depuis son enfance par le monde du vin, il aime avant tout échanger avec les « faiseurs d’histoires » comme il aime appeler les vignerons. La mixologie prend également une grande place dans sa vie avec une passion dévorante pour la création de cocktails.