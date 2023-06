Château Fleur de Lisse à Saint-Emilion, Best Of wine tourism d’Or 2023

Charlotte Dominique autrice des Itinéraires de Charlotte sur le net, vous parle de Château Fleur de Lisse à St Emilion, car ses activités œnotouristiques ont été récompensés par un Best of d’or Wine tourism et un Best Of international, un domaine aux pratiques environnementales remarquables.

Le Château Fleur de Lisse est une propriété familiale des vignobles Jade, dont Caroline Teycheney est la présidente. C’est un domaine viticole situé au cœur des appellations Saint-Emilion Grand Cru et Saint-Emilion, qui prône la transmission d’un vignoble sain pour les générations futures.

Une expérience rare : l'expérience Jade ! Elle vous permettra d’en apprendre d'avantage sur le métier de « vigneron biodynamiste ». Aussi, après avoir passé un peu de temps dans les vignes qui bordent le domaine et comprendre le terroir spécifique du Château Fleur de Lisse et les pratiques biodynamiques de la propriété, vous participerez à un atelier de dégustation en comparant les vins élevés en foudres (cuve en bois) de ceux élevés en amphore, et ce, directement depuis le fabuleux chai d’élevage. Une immersion totale de 2h où l’équipe et les visiteurs prennent le temps. Un temps d’échange, de découvertes, de pédagogies et de dégustation qui se termine par une dégustation de 4 vins des Vignobles Jade dont le Château Fleur de Lisse, Saint-Emilion Grand Cru, accompagnée d’une assiette gourmande.

D'autres ateliers sont également attirants comme l’atelier vins & chocolats avec Maëlig, artisan chocolatier à Saint Emilion, un atelier explosif pour les papilles ! Puis, la visite et dégustation classique (1h15).

Huile d'olive de Château Fleur de Lisse à St Emilion - Charlotte Dominique

Infos pratiques : Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 18h (bar à vin jusqu’à 20h les jeudi, vendredi, samedi pendant la saison estivale). Tarif : à partir de 14€ la visite/dégustation. Adresse : Lieu-dit Gaillard 33330 Saint-Hippolyte

Réservation : Tel : +33 5 33 03 09 30

Les itinéraires de Charlotte c’est une grande partie de Charlotte ! En 2009, c'est la création du guide œnotouristique qui a permis à bon nombre d'œnotouristes de voir les vignes autrement, grâce à l'originalité des itinéraires thématiques. La dernière édition date de 2015. Depuis Charlotte partage ses aventures, ses bons plans et sa bonne humeur sur son blog Les itinéraires de Charlotte et les réseaux sociaux ( Instagram , Facebook , Twitter ). En 2016, elle intègre l’équipe de Toutlevin.com dont elle est la rédactrice en chef, un média ludique et décomplexé, qui simplifie le monde du vin auprès du grand public. Charlotte assure également le développement commercial.