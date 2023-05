Choisir sa bonne crème fraiche

Pour préparer un bon dessert aux fraises, il vous faut très souvent une bonne crème fraiche. Mais qu'est-ce qu'une bonne crème fraiche ? Laurent Charron Artisan fromager à Langon et Instagrameur vous réponds avec détails. Ainsi, vous opterez pour le bon pourcentage de matière grasse.

Voyons déjà la définition de la crème fraiche, une crème non stérilisée à base de lait de vache, même si de nos jours la crème de lait de brebis est également commercialisée. La crème fraiche reste un ingrédient incontournable de la gastronomie française, pour insérer dans les préparations salées ou sucrées, crème transformée ou ajoutée. Tous les amateurs de desserts ou de mets, le savent bien, le choix de la crème fraiche est en relation direct avec l'utilisation. Avez-vous l'intention de fouetter la crème pour une chantilly destinée à accompagner vos fraises de printemps ? Préférez-vous incorporer votre crème dans une sauce chauffée à petit feu ? Laurent Charron va vous guider dans votre choix.

Laurent Charron est né à Bordeaux en1965, il grandit à Lormont ou il a eu l'immense chance d'avoir connu et surtout d'avoir goûté le fameux, le seul, l'unique, le véritable Gratton de Lormont de la belle Famille Gaudin. Jeunesse bordelaise, études au Lycée Hôtelier de Talence pour un CAP-BEP de cuisinier, Laurent travaille alors quelques temps seulement en restauration. Mais malgré sa passion et sa gourmandise, ce beau métier de cuisinier n'est pas fait pour lui. Par opportunité et par hasard il trouve un travail de coursier en agence de voyages. Secteur dans lequel il reste 26 ans et où il termine avant mon licenciement économique comme responsable d'agence (7ans). Naturellement Laurent revient vers les métiers de bouche et crémier-fromager lui convenait parfaitement. L'amour du produit, des terroirs, le partage, la gourmandise, etc... Depuis 5 ans Laurent Charron est à son compte après avoir travaillé d'abord pour des confrères, et avoir bossé en grande distribution, avoir écrit un livre, participé à la finale de la coupe de France des crémier-fromagers en 2021 et avoir partagé avec bonheur ses connaissances avec de futurs confrères au Campus des Métiers de Tours. Vous le retrouvez sur Instagram et Facebook !