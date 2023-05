« De la recherche à l’innovation » au Château La Tour Carnet, le goût du Bordeaux en 2050

Le réchauffement climatique est une réalité et touche particulièrement la viticulture : vendanges précoces, nouvelles maladie de la vigne, stress hydrique, etc. Qu'en sera t-il en 2050 ?

Le Château La Tour Carnet et le service de recherche et développement de Bernard Magrez travaillent sur la question depuis plusieurs années et proposent une visite sur cette thématique : « De la recherche à l’innovation ». Ce sont deux heures de visite et dégustation au cœur d’un Château historique du Médoc. Comme vous l'explique Charlotte Dominique autrice du blog "Les itinéraires de Charlotte", Bernard Magrez a décidé de planter une « collection » de cépages bordelais et d’autres provenances, sur le terroir de son Château prestigieux médocain : le Château La Tour Carnet, pour des recherches sur l’avenir des cépages, liées à ce changement climatique. Aujourd’hui on compte 84 cépages différents dans la collection, composés de tous les cépages bordelais actuels, mais aussi les anciens comme le Duras, le Fer Servadou, le Castet ou encore des cépages étrangers et du sud de la France comme le grenache ou le mourvèdre et bien entendu des cépages résistants. Dix ans de travail, actuellement 25 de ces cépages sont en pure analyse chimique et sensorielle, dans le cadre de la thèse de Marc Plantevin, 29 ans, qui a pour mission l’étude de la typicité des vins de Bordeaux dans le futur, en collaboration avec l’ISVV (Institut de la science de la vigne et du vin).

La collection Tout-Carnet - Charlotte Dominique

Chaque millésime permet la production de micro-test grâce à la mise en place : De câbles chauffants pour simuler l’augmentation des températures de la vigne dans les années à venir, un cuvier dédié avec des mini-cuves afin de pouvoir travailler chaque rang, chaque cépage, de manière indépendante, le laboratoire de l’ISV qui permet des analyses très précises. Si Charlotte vous en parle aujourd’hui, c’est parce que le Château La Tour Carnet a dédié une visite sur cette thématique. Pendant 2h, vous aurez la chance de découvrir cette fameuse collection aux 84 cépages, le chai des mini-cuves et déguster 6 mono-cépages qui vous permettront de comprendre le travail de recherche en cours. Bien entendu, une dégustation du vin de la propriété est prévue à la fin pour vous laisser sur une note élégante, complexe et profonde Aussi, pendant la visite, vous pourrez également visiter l’intérieur du Château historique où une magnifique collection d’armures et de pièces liées à Michel de Montaigne vous y attendent. Et si pour conclure votre visite vous rencontrez Ando, le paon blanc de la propriété, telle une mariée qui vous souhaite la bienvenue, alors le souvenir de cette propriété ne sera que plus intense !

Mini cuvier à au Château La Tour Carnet - Charlotte Dominique

Infos pratiques :

Ouverture : sur rdv 7/7j du 1er mai au 31 octobre. Tarif : 35 € par personne (6 vins de la collection en mono-cépage + Château La Tour Carnet).

Cépage coup de cœur de Charlotte : Le Castet. Réservation : visiteschateaux@bernard-magrez.com / 05 57 26 38 34. Adresse : « Darrous », 33112 Saint-Laurent-Médoc

Les itinéraires de Charlotte c’est une grande partie de Charlotte ! En 2009, c'est la création du guide œnotouristique qui a permis à bon nombre d'œnotouristes de voir les vignes autrement, grâce à l'originalité des itinéraires thématiques. La dernière édition date de 2015. Depuis Charlotte partage ses aventures, ses bons plans et sa bonne humeur sur son blog Les itinéraires de Charlotte et les réseaux sociaux ( Instagram , Facebook , Twitter ). En 2016, elle intègre l’équipe de Toutlevin.com dont elle est la rédactrice en chef, un média ludique et décomplexé, qui simplifie le monde du vin auprès du grand public. Charlotte assure également le développement commercial.