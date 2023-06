Embouteillage du vin en Gironde par Pauline Champeil autrice du micro de Bacchus

Actuellement dans les vignobles, une grande majorité des Châteaux viticoles font leurs mises en bouteilles. Mais quel bouchon choisir ? Plastique ? à vis ? liège ? Pourquoi des bouteilles teintées ? Comment bien préparer son vin pour vieillir dans la bouteille ?

Pauline Champeil vous parle des préoccupations du vigneron au moment de choisir le bouchon et la bouteille afin de respecter toutes les caractéristiques de ce vin. Le bouchon le plus utilisé est le bouchon de Liège, choisi à 70% dans le monde. Existe aussi le bouchon en plastique, la capsule à vis ou le bouchon en verre. Chaque bouchon aura sa fonction et sera la meilleure adaptation au produit. Rien n'est hasard, et vous le comprendrez en écoutant les explications de votre blogueuse.

Les bouchons © Getty

Chaîne et podcast Bordelais récemment lancés par Pauline Robin Champeil, « Au micro de Bacchus » part à la rencontre de professionnels inspirants dans l’univers du vin. Micro en main, Pauline dévoile avec ardeur les parcours de personnalités du monde viti-vinicole au travers d’anecdotes et d’histoires, avec pour motivation, de partager sa passion mais aussi de faire découvrir les richesses de son terroir et de ceux qui le valorisent.