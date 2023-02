Eve Tavernier - Une table au soleil - Nouvelle Vague, épicerie de la mer à Bordeaux

La Nouvelle Vague au cinéma, c'était un vent de fraîcheur sur le "cinéma de papa". Nouvelle Vague à Bordeaux, c'est une épicerie qui apporte un peu de fraîcheur à la conserverie avec des design audacieux et pleins de belles saveurs !

Direction le 59 rue des Remparts à Bordeaux pour embarquer avec Thomas et Paulo, dans leur épicerie de la mer : Nouvelle Vague . La caverne d'Ali Baba des conserves de la mer, que nous présente Eve Tavernier, du blog Une Table au Soleil. Qui a adoré cuisiner avec leurs sardines à l'huile, mises dans des conserves rondes à Bègles.

Le packaging est rigolo, décalé. La "cuisine du placard" chic c'est possible grâce à toutes les saveurs du monde qu'ils nous proposent en boutique, mais aussi en commande en ligne.

Pour des idées recettes direction : Une table au soleil .

Eve Tavernier, est chroniqueuse culinaire, gourmande invétérée, photographe parfois, cuisinière toujours, zigzagueuse d'entre mots et cartésienne désabusée. Eve est une femme qui préfère avoir sa propre opinion sans aucunes influences, ce qui est donc une sérieuse référence lorsqu'elle aime un produit girondin ou une nouvelle adresse de la gastronomie. Vous retrouvez ses recettes, sa passion et ses coups de cœur gastronomiques sur son blog : unetableausoleil.fr et sur son fil Instagram @evetavernier