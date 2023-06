Focus sur un maraicher du marché des Chartons à Bordeaux

Château Fleur de Lisse à Saint-Emilion, Best Of wine tourism d’Or 2023

Charlotte Dominique autrice des Itinéraires de Charlotte sur le net, vous parle de Château Fleur de Lisse à St Emilion, car ses activités œnotouristiques ont été récompensés par un Best of d’or Wine tourism et un Best Of international, un domaine aux pratiques environnementales remarquables.