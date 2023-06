Fringale : Une sandwicherie adossé à un atelier vélo à Bordeaux

Fringale est un bon plan déjeuner au cœur de la rue Denise aux Chartrons. Thomas Galharague auteur du blog Bordeaux food vous détaille le fonctionnement de cette adresse atypique, qui vaut un détour !

Fringale lieu original se destine à toutes celles et ceux qui bougent à vélo. Ajoutons aussi les amoureux des casse croûtes généreusement cuisinés, saucés et montés très rapidement. Une baguette de chez Grain, des produits locaux de qualité, et une fabrication sur place. Des plats cocottes sont également proposés avec des recettes de grands mères. Fringale est adossé à l’atelier cycles ‘Retro bicicletta’, rue Denise à Bordeaux. Ouvert du lundi au vendredi de 12h à 16h30, ligne B arrêt tram Cours du Médoc.

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood , sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …)