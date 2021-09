A Castillon la Bataille des pépites naissent dans les chais

Bon vivant, toujours prêt à déguster et à partager ses plus belles rencontres dans le monde du vin et des spiritueux, Guillaume est rédacteur du blog www.godblessbacchus.blogspot.com mais également pour le site www.toutlevin.com . Un verre dans la main gauche et un stylo dans la main droite, il parcourt toute l’année les différentes propriétés au fil des terroirs et des régions. Passionné depuis son enfance par le monde du vin, il aime avant tout échanger avec les « faiseurs d’histoires » comme il aime appeler les vignerons. La mixologie prend également une grande place dans sa vie avec une passion dévorante pour la création de cocktails.

Guillaume Seigue du blog "God Bless Bacchus" dans les studios de France Bleu Gironde © Radio France - Marie-Corine Cailleteau