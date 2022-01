Battle de Chefs autour de l'Agneau de lait des Pyrénées

L’Agneau de lait des Pyrénées est un produit de grande qualité, authentiquement Pyrénéen. Une viande garantie par un cahier des charges exigeant. Une filière de plus de 720 éleveurs. et sa Battle des Chefs Bordelais organisée par l’association des éleveurs d’Agneau de lait des Pyrénées. Cette année, la filière a une nouvelle fois frappé fort en organisant la Battle des Chefs Bordelais, minutieusement sélectionnés par le Chef Jésus Hurtado, ambassadeur en Gironde pour la seconde année. Cette opération se déroule du 31 janvier au 25 février, elle met en avant ce produit d’exception, issue d’une filière traditionnelle au gout suave ainsi que le travail des chefs Girondins qui ne cesse de défendre la gastronomie Française. Le principe est simple : Opposer 10 chefs bordelais dans la création d'une recette à base d’Agneau de lait des Pyrénées. Chaque jour, une recette est publiée sur la page Facebook @agneaudelaitdespyrenees, les consommateurs votent pour élire une recette favorite. Les restaurants participants : Paradoxe à Cenon, Le Cromagnon à Bordeaux, La table de Caychac à Blanquefort, La fine Bouche à Bordeaux, Le Café Lavinal à Pauillac, Restaurant le Pitey à Arès, Temps à Nouveau à Mérignac, Panka épicerie Péruvienne à Bordeaux, Cru bar à tartares à Bordeaux, Opus 34 à Bordeaux, et 65 degrés à Bordeaux.

N’oublions pas que l’Agneau de lait des Pyrénées est saisonnier disponible d’Octobre à Juin, c’est un produit conforme aux attentes du consommateur à la recherche d’une viande de qualité, peu calorique et qui allie les plaisirs gastronomiques et diététiques.

Nadia : Du producteur au consommateur sans intermédiaires, pour une consommation raisonnée je vous invite vraiment à soutenir la filière Agneau de lait des Pyrénées.

Opération battle des Chefs autour de l'Agneau de lait des Pyrénées

La dénomination de vente Agneau de lait des Pyrénées est protégée sur tout le territoire européen. Seuls les agneaux nés et élevés sur l’aire géographique définie, nourris exclusivement au lait maternel, issus des races locales des Pyrénées-Atlantiques peuvent prétendre à l’appellation IGP.

A la fois méditerranéenne et charentaise, Nadia débute sa carrière à 20 ans comme costumière de théâtre à Bordeaux. Métier qu’elle exerce toujours avec autant de passion. De spectacles en spectacles et de villes en villes, elle découvre les régions ; les pays ; les spécialités et les richesses tant culinaires que géographiques. Ces terroirs où se forgent les savoir-faire et l’identité locale des produits, Nadia cherche à en faire profiter tous et les partage sur son blog Suivez La Baronne Instagram et Twitter ! Et le Sud-Ouest de la France, terre nourricière et généreuse reste sa terre de prédilection. Curieuse, enthousiaste, elle ne manque ni d’audace ni d’appétit pour rapprocher le produit du consommateur, soutenir les initiatives de producteurs soucieux de relancer des produits de qualité. Chroniqueuse elle souhaite transmettre ce plaisir et régaler les auditeurs.