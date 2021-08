Ces Chefs Cuisiniers qui investissent la région Nouvelle Aquitaine

Lorsqu'un blogueur culinaire rencontre de plus en plus de Chefs Parisiens sur la Côte Basque, il y a matière à réflexions : "Le premier à ouvrir la voie, c’est Greg. Patron du restaurant Rita la Vierge, dans le 20ème arrondissement de Paris, il disait souvent à son équipe “un jour, on partira sur la côte basque”. Une promesse en l’air? Une plaisanterie? Pas vraiment… Une crise Covid 19 plus tard, les voilà tous débarqués à St Jean de Luz à l’été 2020 avec la déclinaison océanique de leur concept désormais baptisé Rita La Vierge à la Mer. Cette année, d’autres chefs ou établissements ont franchi le pas et ont suivi l’exemple. C’est le cas des époux Martins, déjà à la tête du Marloe dans le chic 8ème arrondissement de Paris. Voilà maintenant Johanna et Eric à Biarritz dans le tout nouveau bâtiment Le Connecteur pour inaugurer le petit frère qu’ils ont appelé Marloe Biarritz. En cuisine, ils ont recruté une tête bien connue localement; le chef Anthony Ruffet (passé par le Crillon avec JF Piège, et la Beach House à Anglet). Il n’y a pas que des parisiens qui arrivent sur la côte ouest! Chef bourlingueur, Mathieu Rostaing-Tayard s’est fait un nom à Lyon avec le Café Sillon. Après le Canada, le Japon, l’Inde, l’Italie… c’est à Biarritz que Mathieu a posé ses valises, un endroit “entre terre et mer, avec une forte culture et des produits exceptionnels”. Ce sont ces propres termes et on retrouve désormais son Sillon à quelques pas de la place Clémenceau à Biarritz. Même les stars de la gastronomie ont le coup de cœur pour la côte basque. Sur la plage du Port-Vieux, un grand nom a déplié son tablier pour signer la carte et accoler son célèbre patronyme au restaurant La Petite Plage, ouvert depuis cet été. Eric Fréchon, ça vous dit quelque chose? Le chef est en place dans le palace parisien le Bristol, depuis 20 ans. Depuis dix ans, il fait même partie du très fermé club des triples étoilés au Guide Michelin".

Yannick Revel du blog Bon sud Bon genre

Blogueur, journaliste, auteur, créateur de contenus, entrepreneur… Yannick Revel est un insatiable raconteur de belles histoires. Sur son blog Bon Sud Bon Genre, il partage sa vision de l’art de vivre empreint de culture, de voyages et bien sûr de gastronomie. Sa passion est de rencontrer et transmettre, partout où il se trouve. Une belle plage, une exposition, une nouvelle table, Yannick Revel aime dénicher les bonnes et belles adresses, parfois à l’écart des sentiers battus. Entre la côte basque et Bordeaux, l’esthète partage également son quotidien, son enthousiasme et ses coups de cœur sur son compte Instagram.