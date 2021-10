Connaissez vous le Food bike : Sans les Petites Roues à Bordeaux ?

Un Food truck en version vélo, on peut dire que l'idée s'inscrit dans la tendance du moment, polluer le moins possible en se déplaçant en milieu urbain. Angèle Cheffe est une jeune femme dynamique, voyageuse, surfeuse et adepte du yoga, et utilise le zéro pesticide dans le choix des ingrédients.

Un Food truck à vélo il fallait oser, et c'est une jeune femme voyageuse dans l'âme qui lance son enseigne à vélo Sans Les Petites Roues : Bowls, pâtisseries, les ingrédients sont frais, de saison et préparés, locaux et cultivés naturellement, sans pesticides. Qui est la Cheffe Angèle ? Un jeune femme qui a vécue quelques années à Champagnole en Bourgogne-Franche-Comté pour pâtisser au Bois Gourmand et la Vague gourmande, et qui a aussi travaillé au Québec, avant de s'établir à Bordeaux au Café Piha. C'est pendant la crise sanitaire que la Cheffe Angèle a décidé de créer ce vélo truck très gourmand, qui cherche encore des emplacements. Retrouvez Sans Les Petites Roues, le lundi devant Aquitem, 375 avenue de Tivoli au Bouscat, de11h30-14h00, le mardi au Point commun, 90 rue Malberc, de 11h30 à 14h et le mercredi, au marché de Bègles cours Victor Hugo, de 7h30 à 13h. Un bon plan soufflé par la blogueur gourmand de Bordeaux food.

Cheffe Angèle - @sanslespetitesroues

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood, sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …)