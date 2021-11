Exp'Hôtel Bordeaux pour les pros de la restauration et des métiers de bouche

Exp'Hôtel : Organisé tous les deux ans, le salon est présidé par le Chef Philippe Etchebest, avec les représentants des différents métiers réunis au sein de son Comité de Pilotage, Meilleurs Ouvriers de France, chefs étoilés, représentants des organisations professionnelles et en collaboration avec l’UMIH 33 et la Chambre de Métiers et de l’Artisanat NouvelleAquitaine - Gironde. Près de 270 exposants, et 4 pôles essentiels : Restauration et métiers de bouche ; Déco, design et aménagement ; Services ; Nouvelles technologies. Et des espaces dédiés aux nouvelles pratiques : comme Les Loc’Halles by l’AANA – (Agence de l’Alimentation Nouvelle-Aquitaine) : pour valoriser les produits agricoles et agroalimentaires locaux. Parmi les rendez-vous attendus, il y a les 12 concours, pilotés par des chefs étoilés et des MOF et le Trophée Philippe Etchebest, organisé en partenariat avec l’UMIH 33, présidé par le Chef Philippe Etchebest avec la collaboration de François Adamski, Meilleur Ouvrier de France et Corporate Chef Servair et Johan Leclerre, Meilleur Ouvrier de France.

Thomas Galharague : A gagner pour les 3 premiers, un chèque ainsi que du matériel et/ou des produits sur le salon .

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood, sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …)