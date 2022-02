Faire une pâtisserie de pro à son amoureuse ou amoureux pour la St Valentin

La St Valentin approchant, Sophie Juby auteure du blog Bordeaux cuisine and co, vous propose de faire une pâtisserie de pro à votre amoureuse ou amoureux. Pour ce défi, rien de plus simple que de suivre les conseils de Stéphane Glacier, Pâtissier meilleur ouvrier de France à l'aide de son livre.

Ce livre se nomme Tartes et Gâteaux de voyage "pâtisserie boulangère", le ton est donné, recettes traditionnelles alléchantes, accessibles à tous, tout en se baladant d'une région à l'autre. Le choix de ce livre s'impose donc, car en amour, les jours et les semaines ressemblent à un doux voyage assez proche de la relation du Boulanger Pâtissier avec ses créations : Découvrir une nouvelle association, retrouver le bonheur d'une saison (avec les fruits), revoir la composition pour l'améliorer, enfin varier les parfums pour ne pas inviter la lassitude.

Tarte aux deux chocolats

Sophie Juby écrit sur la gastronomie et le vin depuis 2014. Dans son blog, Bordeaux Cuisine and Co, elle partage sa passion pour sa ville d’adoption au travers de chroniques et de coups de cœur. En 2018, elle lance un guide des restaurants de Bordeaux avec les Editions Sud-Ouest : Le Meilleur de Bordeaux. Aujourd’hui, elle travaille sur la troisième édition de l’ouvrage avec toujours l’envie de mettre en avant des adresses sincères où l’on sert une cuisine maison dans le respect des saisons. Sophie Juby donne aussi la préférence à ceux qui utilisent des produits locaux. Et comme elle pense aussi à tous les budgets, elle a sélectionné 100 restaurants accessibles. Un classement facile en 10 rubriques permet de trouver son bonheur gourmand parmi : 10 Plats à partager / 10 Restaurants gastronomiques / 10 Bistros / 10 Cuisine du monde / 10 Végétariens / 10 Pause déjeuner / 10 Coffee bars & salons de thé / 10 Brunchs / 10 Ouverts le dimanche / 10 Bars à vins & cocktails. Sophie Juby est présente sur les réseaux, Instagram, Facebook et sur un blog plus personnel.