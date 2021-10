La Maison Basque à Bordeaux, vrai repère pour les Basques "en vadrouille"

Les basques "en vadrouille" parfois prennent racines, quelques années, dans la ville de Bordeaux. Par exemple le Chef étoilé Vivien Durand du restaurant Le Prince Noir à Lormont, une pensée aussi pour Jean-Pierre Etchebest basque et restaurateur, et papa de Philippe Chef cuisinier médiatisé.

La Maison Basque se trouve dans le quartier St Pierre à Bordeaux coincé entre une ruelle et une placette où les soirées colorées de rouge peuvent être longues et heureuses. C'est un repère pour y trouver les bons produits basques tout au long de l'année, et les bons conseils pour découvrir ce terroir au fort tempérament. Montagnes et océan, pour offrir à celui qui sait observer, goûter et prendre son temps, le meilleur du terroir ou du merroir. Dans cette Maison, chacun raconte son pays basque, chacun le vit souvent autour d'un verre de cidre ou bière basque, et souvent aussi autour d'un bon plat. Avant le confinement, le cuisinier était encore, Jean-Pierre Etchebest, le Chef à la retraite aimait revenir derrière les fourneaux pour égaler les adhérents de l'association. Le basque blogueur thomas Galharague se devait de vous parler de ce lieu où les pintxos vous attient en fin de journée.

Thomas Galharague : Qui dit Maison Basque, dit restaurant avec ses classiques comme la fameuse Talo (galette de maïs garnie de ventrêche et de brebis), pintxos, et la planche le classique charcuteries/fromages. Pour le petit moment sucré, les douceurs de chez Paries avec leurs glaces ou le fameux gâteau basque à la crème ou à la cerise…

A la Maison Basque de Bordeaux - @Thomas_Galharague

Tout cela en direct du Pays basque. Pour découvrir la Maison Basque, rendez-vous 7, rue du Palais de L’ombrière à Bordeaux. Derrière la maison, une place des basques comme à Bayonne à l’ombre des arbres pour profiter d’une belle terrasse sous les arbres et profiter d’un moment en Euskal Herria. Orestobask : du jeudi au samedi de 11h30 à 15h et de 18h à 23h.

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood, sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …)