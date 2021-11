En repérage pour vous : Eve Tavernier blogueuse à Maruya Bordeaux, restaurant japonais

Maruya, c'est le restaurant japonais de la rue Fenelon aux Grands Hommes à Bordeaux. Un vrai bon Japonais, à la cuisine raffinée et aux sushis divins. Une belle occasion de découvrir la cuisine japonaise authentique à prix doux le midi.

Eve Tavernier auteure du blog une Table au soleil, sensible à la gastronomie japonaise, vous livre ses impressions sur cette table située aux Grands Hommes à Bordeaux. Une ambiance sobre, un restaurant qui mise sur une véritable gastronomie japonaise le soir, des préparations imaginées et réalisées par le chef Yamano Junichi.

Un petit restaurant sans rien de tapageur, façade neutre et déco élégante, où l'on se bouscule à déjeuner comme au dîner

Maruya restaurant japonais

Eve Tavernier est une chroniqueuse culinaire, gourmande invétérée, photographe parfois, cuisinière toujours, zigzagueuse d'entre mots et cartésienne désabusée. Retrouvez ses recettes, sa passion et ses coups de cœur gastronomiques ou viticoles sur son blog : unetableausoleil.fr et sur mon fil Instagram @evetavernier