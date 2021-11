La Théorie des aubergines, par Leïla Bahsaïn paru aux Editions Albin Michel. C'est le coup de cœur de Sophie Juby , que vous retrouvez régulièrement sur France Bleu Gironde. Ce livre est un livre qui met en avant la cuisine comme étant un formidable outil d'insertion. Leïla Bahsaïn parle de Dija, web rédactrice au chômage que son ex employeur rappelle pour tenir la chronique au long cours d’un projet d’insertion par la cuisine. Stylo en main, l’héroïne suit la brigade du chef Achour dans son lent travail de retour au monde du travail. Ici la cuisine est prétexte à l’échange, au partage et à la reconquête de sa dignité.

Sophie juby : J'ai aimé ce livre qui montre la cuisine sous un jour très particulier, celui du vivre ensemble. Je n'en dévoile pas plus, je vous laisse découvrir l'histoire par vous même. Elle ne vous laissera pas indifférent.

Les commis de cette cuisine pas ordinaire sont tous des cabossés de la vie, des exclus du monde du travail. Par petites touches, Leila Bahsaïn raconte leur parcours, leur mauvais chemin vers l'exclusion. Elle décrit aussi comment, au fil des jours, la brigade va se souder, se rassembler autour d'un projet commun, ici un diner en l'honneur du préfet de région. Les cassés vont retrouver courage et dignité. La cuisine va transformer leur vie. La théorie des aubergines, de Leïla Bahsaïn aux Editions Albin Michelest au prix de 16,90€

Sophie Juby écrit sur la gastronomie et le vin depuis 2014. Dans son blog, Bordeaux Cuisine and Co, elle partage sa passion pour sa ville d’adoption au travers de chroniques et de coups de cœur. En 2018, elle lance un guide des restaurants de Bordeaux avec les Editions Sud-Ouest : Le Meilleur de Bordeaux. Aujourd’hui, elle travaille sur la troisième édition de l’ouvrage avec toujours l’envie de mettre en avant des adresses sincères où l’on sert une cuisine maison dans le respect des saisons. Sophie Juby donne aussi la préférence à ceux qui utilisent des produits locaux. Et comme elle pense aussi à tous les budgets, elle a sélectionné 100 restaurants accessibles. Un classement facile en 10 rubriques permet de trouver son bonheur gourmand parmi : 10 Plats à partager / 10 Restaurants gastronomiques / 10 Bistros / 10 Cuisine du monde / 10 Végétariens / 10 Pause déjeuner / 10 Coffee bars & salons de thé / 10 Brunchs / 10 Ouverts le dimanche / 10 Bars à vins & cocktails. Sophie Juby est présente sur les réseaux, Instagram, Facebook et sur un blog plus personnel.