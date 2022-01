Lancez-vous dans la préparation de la galette des rois chez vous !

Dans le sud-ouest, la galette briochée avec un peu de fleur d’oranger tient le haut du pavé. Pourtant la plus craquante est à base de pâte feuilletée avec un bonne crème frangipane et un soupçon de Rhum. Voici la recette selon le Chef Pâtissier et Youtubeur Fabrice Cottez : "On va préparer une bonne pâte feuilletée maison on pèse 300g Farine T45 / 7g Sel / 140g d’Eau /et ma petite astuce de pro 30g de Beurre fondu froid cela vous permettra d’allonger votre pate plus facilement !! (vous pétrissez 5 min et vous reserver votre détrempe 30min.) Pendant ce temps-là vous préparez 230g de beurre ( mais attention il faut choisir un beurre avec au minimum 82% de matières grasse. Ensuite vous passez au tourage ! Vous abaissez votre détrempe et placez votre beurre à l’interieur / vous refermer et étaler à l’aide d’un rouleau à pâtisserie // pour commencer vous allez effectuer 2 tours simples puis placer au frigo 2H puis rebelote et cela jusqu’à obtenir 6 tours simples au total ! Ensuite pour la garniture vous allez réaliser un jolie crème frangipane ! Pour ça rien de plus simple, il vous suffit de mélanger 350g de crème pâtissière et 100g de crème d’amande // une fois la crème réalisée abaissez votre feuilletage à environ 2 mm et vous détaillez 2 jolis cercles à l’aide d’un couteau bien tranchant ou bien même un cutter ! Sur le premier disque de pâte placez votre frangipane, mettez une petite fève ou une petite pièce et recouvrez avec le second disque ! Dorez le dessus avec un œuf battu // et à l’aide de la pointe d’un couteau décorez votre galette suivant vos envies ! Enfournez 20 minutes à 190°C puis 20 min à 170°C pour continuer à cuire sans trop colorer ! Une fois la cuisson terminer vous pouvez appliquer un peu de sirop à l’aide d’un pinceau pour augmenter les cotés brillants ! Et enfin place à la dégustation !

Fabrice Cottez : Comme d’habitude si cette recette vous parait trop longue ou trop technique foncez chez votre artisan boulanger pour acheter une vraie bonne galette !! Je vous souhaite une excellente dégustation et une très très bonne année 2022 !!

Fabrice Cottez, 33 ans originaire de Dijon et avant tout, boulanger passionné. Titulaire d’un brevet de maitrise et ambassadeur du pain, jeune boulanger globe-trotter, Fabrice Cottez a notamment, durant plusieurs années, arpenté le continent Africain pour enseigner le savoir-faire du pain français au plus grand nombre. En 2018, c'est la création d'une chaine YouTube pour apprendre à fabriquer des pains et de la viennoiserie à la maison à réaliser en famille dans la bonne humeur, tout en suivant des techniques de pros adaptés aux particuliers. Aujourd’hui, « boulangerie pas à pas » est suivie par plus de 100 000 personnes. En 2020 elle devient la chaine numéro 1 des passionnés(es) de boulangerie. A travers les vidéos, les stages et conférences, Fabrice Cottez aide toutes les personnes qui lui font confiance à atteindre leurs objectifs et à développer leur instinct de boulanger. La Boulangerie pas à pas est aussi sur Instagram.