Le Comptoir d'Alba à Bordeaux, le plaisir de la truffe !

Le Comptoir d'Alba est le paradis des amateurs de truffes. Des histoires et des anecdotes, et surtout des produits à base de truffes. Un brin d'Italie dans la capitale de la région Nouvelle Aquitaine, avec ce produit d'exception connu de tous les gastronomes, la truffe d'Alba.

Aude, la fondatrice du Comptoir d'Alba a toujours vécu dans le monde de la truffe et vous en parle avec plaisir. Sur cette truffe d'Alba en particulier, Aude vous donnera bon nombre d'anecdotes. La truffe blanche d'Alba naît à l'état sauvage dans des campagnes essentiellement en Italie, ou dans les forêts du Piémont, de fin septembre à fin décembre. Cette variété de truffe magnatum très appréciée par les Chefs cuisiniers est donc l'illustration de ce que propose le Comptoir d'Alba, des produits à base de truffes, en condiment, en sauce, en version sucrée , ou pour servir au moment de l'apéritif.

Thomas Galharague : Des produits à retrouver aussi dans des épiceries fines comme Côté Saveurs ou L’Echoppe de la Lune par exemple ou sur son site internet ou vous pouvez tout commander.

Spécialité du Comptoir d'Alba - @Thomas_Galharague

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood, sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …)