Le pain au maïs avec la Boulangerie Pas à Pas de Fabrice Cottez

Le pain au maïs c'est la douceur légèrement sucrée, et c'est aussi une bonne alternative pour celles et ceux qui ont des problèmes de digestion à cause du gluten. Est-il possible et simple de réaliser ce pain chez vous, écoutez les bons conseils de Fabrice Cottez et lancez vous. Avant cela, un peu d'histoire : Le maïs s'est révélé sur les plateaux mexicains il y a plus de 6000 ans, découvert à la fin du XVe siècle par les navigateurs espagnols. Ces mêmes navigateurs en rapportent en Europe. La culture du maïs se développe alors très rapidement, d’abord dans les régions françaises proches de l’Espagne comme le Pays Basque et le Béarn (Pyrénées-Atlantiques), ensuite à toute l’Europe un siècle plus tard. Des milliers de variétés sont dénombrées faisant du maïs la première céréale produite aujourd’hui dans le monde et la deuxième céréale produite en France, en particulier dans le Sud-Ouest, l'Alsace, la Bretagne, le Grand-Est et les Pays de la Loire. Voyons à présent si vous êtes amateur de pain au maïs comme Fabrice Cottez.

Fabrice Cottez : « La boulangerie fait partie de moi et transmettre cette passion est un vrai bonheur. »

Fabrice Cottez, 33 ans originaire de Dijon et avant tout, boulanger passionné. Titulaire d’un brevet de maitrise et ambassadeur du pain, jeune boulanger globe-trotter, Fabrice Cottez a notamment, durant plusieurs années, arpenté le continent Africain pour enseigner le savoir-faire du pain français au plus grand nombre. En 2018, c'est la création d'une chaine YouTube pour apprendre à fabriquer des pains et de la viennoiserie à la maison à réaliser en famille dans la bonne humeur, tout en suivant des techniques de pros adaptés aux particuliers. Aujourd’hui, « boulangerie pas à pas » est suivie par plus de 100 000 personnes. En 2020 elle devient la chaine numéro 1 des passionnés(es) de boulangerie. A travers les vidéos, les stages et conférences, Fabrice Cottez aide toutes les personnes qui lui font confiance à atteindre leurs objectifs et à développer leur instinct de boulanger. La Boulangerie pas à pas est aussi sur Instagram.