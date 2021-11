Les bocaux de Maxime, des produits 100 pour cent sourcés en direct

Les Bocaux de Maxime, c'est un Chef cuisinier qui aime profondément les gens, et qui adore faire découvrir de nouvelles saveurs, Maxime Roussarie a gardé de son enfance l'amour du goût. Né à Périgueux en Dordogne, terre de saveurs, puis il a grandit sur l'île de La Réunion, là où les orchidées vous offrent des gousses de vanille exceptionnelles. Aujourd'hui, le Chef est à Bordeaux, et les plats traditionnels sont au service de son imagination. Des classiques savoureux revus par Maxime Roussarie. Le Chef a été formé auprès des plus grands chefs comme le Chef Joël Robuchon ou le Chef Jean- Pierre Hermé. Maxime propose des bocaux au fil des saisons : Salés, sucrés et végétariens. Les bocaux ne contiennent aucun additif, épaississant ou conservateur. Quelques plats à trouver dans ces bocaux : Blanquette de veau, Caviar d’aubergine, Poulet au curry, Pintade confite, ou encore plus originale du quinoa agrumes et crevettes. Bon à savoir vous pouvez directement retirer votre commande au laboratoire 2 rue Charles Nungesser Blanquefort ou bien la livraison en Chronopost.

Nadia : Pour les desserts j'aime particulièrement les délicieuses crèmes au chocolat, à la vanille, au café, au caramel beurre salé ou la gamme de confitures signature.

Les bocaux de Maxime - @Maxime_Roussarie

A la fois méditerranéenne et charentaise, Nadia débute sa carrière à 20 ans comme costumière de théâtre à Bordeaux. Métier qu’elle exerce toujours avec autant de passion. De spectacles en spectacles et de villes en villes, elle découvre les régions ; les pays ; les spécialités et les richesses tant culinaires que géographiques. Ces terroirs où se forgent les savoir-faire et l’identité locale des produits, Nadia cherche à en faire profiter tous et les partage sur son blog Suivez La Baronne Instagram et Twitter ! Et le Sud-Ouest de la France, terre nourricière et généreuse reste sa terre de prédilection. Curieuse, enthousiaste, elle ne manque ni d’audace ni d’appétit pour rapprocher le produit du consommateur, soutenir les initiatives de producteurs soucieux de relancer des produits de qualité. Chroniqueuse elle souhaite transmettre ce plaisir et régaler les auditeurs.