Les Muffkies de Lili, un élan gourmand pour bien débuter 2022

Les Muffkies de Lili, c'est un rêve devenu réalité. Lili est le diminutif d'Aurélie. Aurélie a modifiée la recette des cookies pour avoir un résultat plus moelleux, et une cuisson dans un moule à muffin. De préparation en cuisson, de dégustation au nouvelles tentatives, la recette s'est améliorée. Aurélie propose ses Muffkies de Lili en triporteur, avec pour l'instnt, 7 parfums (noix de pécan/ chocolat au lait, noisettes/ chocolat noir ou caramel/cristaux de sel, …) Comment la retrouver et la suivre ? Le Mercredi et le Samedi à Mérignac, prochainement au marché de Pey Berland à Bordeaux.

Thomas Galharague : C'est un véritable coup de coeur pour ma part !

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood, sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …)