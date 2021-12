Ostuni : une épicerie du quartier Fondaudège à Bordeaux avec des produits venus des Pouilles en Italie.

Ostuni, c’est une épicerie de quartier avec des produits tout venu en direct des Pouilles en Italie. « La citta Blanca » a ouvert tout récemment depuis le 30 aout 2021 dans le quartier Fondaudege près de l'arrêt tram Croix de Seguey, sur la ligne D. Vous y trouvez des produits de petits producteurs indépendants ( 13/14 producteurs pour presque 100 références). Des pâtes, une bonne huile d’olive, des anti pasti, et les plats incontournables. De l'Antipasti traditionnel comprenant des charcuteries telles que le salami et le prosciutto, les olives, les poivrons rôtis, les artichauts, le fromage italien local. L'Italie c'est aussi les pâtes, et vous allez trouver toutes les classiques pâtes pour les lasagnes ou les raviolis ou des pâtes cuites au four. La boutique est ouverte du mardi au vendredi de 10h à 13h30 - 16h30 à 19H30 et le samedi de 10h30-19h. Réel coup de coeur pour Thomas Galharague, auteur du blog Bordeaux food.

Otsumi dans le quartier Fondaudège à Bordeaux

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood, sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …)