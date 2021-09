Le St James à Bouliac vous propose des cours de cuisine, accessible à tous !

Prenez de la hauteur, participez à un atelier cuisine au St James à Bouliac, et admirez un panorama exceptionnel de Bordeaux, capitale de la Nouvelle Aquitaine. Ce magnifique pôle gastronomique abrite son école de cuisine "Côté cours" et ouvre des cours accessibles aux particuliers.

Le St James à Bouliac est un lieu incontournable des belles adresses de Bordeaux métropole. Ce pôle d'excellence Relais Châteaux, abrite : Hôtel de luxe, restaurant gastronomique étoilé, par le guide Michelin, et une école de cuisine baptisée "Côté cours". Le Chef Mathieu Martin est le Chef qui vous régale au restaurant gastronomique, une cuisine sincère et généreuse basée sur l'alliance de la fraîcheur et l'acidité. Pour Côté cours, la Cheffe est Camille Angèle, passionnée de design culinaire et gastronomie. La Cheffe a pris ses fonctions en juillet 2021 au St James à Bouliac, juste après un peu plus de deux années chez Vatel Bordeaux, en tant que Cheffe de partie et formatrice. Thomas Galharague blogueur et gourmet, s'est glissé parmi les élèves de l'école de cuisine, pour tester l'atelier et vous restituer ses impressions.

La Cheffe Camille Angèle et Thomas Galharague - @Thomas_Galharague

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood, sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …)