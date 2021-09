Trois adresses incontournables de Roof top à Bordeaux

Tantôt cheffe et sommelière, tantôt responsable pour TripAdvisor et The Fork, Audrey Mislin est toujours bercée dans l’univers de la restauration. À la fois sur le terrain et côté coulisses, cette double casquette m'a permis de connaître les tenants et aboutissants de ce secteur. En 2018 Audrey Mislin fonde son agence de communication dédiée aux restaurateurs et spécialisée dans la E-reputation InfluencesFood et le Blog C'bordeaux. C’BON Bordeaux est le média digital pour tout connaître sur les actus, les évents et les bons plans à Bordeaux. Vous souhaitez découvrir de nouvelles adresses bordelaises ? Vous cherchez une sortie pour ce soir ou ce week-end ? Ou vous voulez connaître les meilleures actus de Bordeaux ? Suivez les conseils de ce blog.

Audrey Mislin du blog C'Bon Bordeaux