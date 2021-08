Un Basque à Bordeaux vous emmène à La Maison Eguiazaba d'Hendaye

Thomas Galharague vous propose de voyager vers Hendaye pour découvrir une institution locale et un lieu d’épicuriens, d’hédonistes et d’amateurs de vins. La Maison Eguiazabal entre gare et frontière Espagnole, a été lancée en 1923 par Jean Eguiazabal, cette belle cave à vin et épicerie fine est tenue à ce jour, par le petit fils de Jean, Pierre Eguiazabal et ce, depuis 1993.

Pierre a travaillé entre autres pour la Maison Cousseau à Magescq dans les années 1980, auprès du chef Marc Benoit 3 étoiles Michelin et pour finir, le chef Alain Chapel durant 7 ans. Pierre Eguiazabal propose une sélection de vins classiques comme dans les années 1970 mais c'est un précurseur des vins natures. Vous y trouverez : · Sierra Cantabria (Rioja, Bio) · Bodegas Vega Sicilia (Ribera del Duero) · Domaine Gentile (Patrimonio, Bio) · Domaine Ilarria (Irouléguy, Bio / Vins naturels) Entre 1200 et 1300 références de vins, champagnes et digestifs. Entre Pierre Eguiazabal et sa clientèle, les relations se créent sur le vin, son histoire, son cépage, son vigneron, les histoires se racontent sans modération et toujours avec passion. Parfois on entend des comparaisons entre le vin, la peinture ou la musique. La Maison Eguiazabal a aussi une partie épicerie fine avec entre autres : saumon, foie gras, ou jambon de la maison Maskarada à Lekunberri.

Si vous habitez à Bordeaux, vous pouvez retrouver quelques références dans le quartier des Grands hommes à la Maison Dubernet. Au Pays Basque, la Maison Eguiazabal est au 3 rue de Behobie à Hendaye. Ouverture du mardi au samedi de 10h à 21H .

Thomas Galharague du blog Bordeauxfood - @Jessica Calvo Ruiz

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood, sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …)