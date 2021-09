Un esprit futuriste pour un restaurant à Bordeaux : Orta

Deux Chefs en cuisine, pour l'un et l'autre un univers inspirant, pour proposer une carte à bases de produits de la région en circuit court et privilégier les produits du département de la gironde.

Rentrée gourmande pour le blogueur de Bordeaux food qui craque totalement sur cette adresse de la rue du Hâ dans le quartier Pey Berland à Bordeaux, Orta : "Comment expliquer Orta simplement ? C’est le petit frère du Lichen mais un consensus avec un esprit restaurant du futur et une tendance alimentaire. Pouvoir apporter tout en un seul lieu a tous les amateurs gourmands qu’ils soient végétariens, végétaliens ou carnivores, un plat à leur choix. Un univers poussé avec pour le soir une carte à partager dans une signature semi-gastro. Du brunch au diner en passant par le goûter, une carte adaptée à tout moment de la journée. A découvrir en menu de la semaine : PLAT CARNI : Poulet milanaise, fregola aux blettes & condiment ail rôti et tomates confites. PLAT VEGAN : Falafels égyptien, millefeuille de riz et aubergine rôtie & sauce hibiscus et menthe. PLAT VEGGY : Bruschetta, parmesan et mozzarella gratiné, carpaccio de champignon & salade estivale. ENTRÉE CARNI : Cromesquis de cochon aux épices indiennes & salade croquante. ENTRÉE VEGAN : Houmous de haricot blanc, fenouil & tomates confites. ENTRÉE VEGGY : Aubergine grillée, cébettes rôties & ricotta aux échalotes et herbes

Orta est ouvert : du lundi au samedi : 09:30–15:00, 18:00–23:00 et le dimanche : 10:30–15:00, 38 Rue du Ha, 33000 Bordeaux.

Thomas Galharague de Bordeaux food © Radio France

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood, sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …)