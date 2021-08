Voir Bordeaux de très haut et déguster un bon menu c'est une belle tentation

Voilà une attraction dans le quartier maritime de Bordeaux, la transformation de silos en un luxueux hôtel avec en prime, un restaurant panoramique et gastronomique en terrasse, surplombant ainsi la ville, face à la Garonne et la Cité du vin, autre joyau de ce quartier. Eve Tavernier vous parle donc de cette renaissance, dans le quartier des Bassins a flots. Un luxueux hôtel à l'architecture originale, imbriqué dans les anciens silos. Visite guidée d'un établissement atypique qui a fait le pari de la dolce vita. Cette gourmande et studieuse blogueuse s'attarde pour vous autant sur la décoration, que sur le service et bien sûr vous offre ses impressions sur les préparations culinaires proposées. Le restaurant se nomme Gina, il est Place des Millésimes à Bordeaux, il est ouvert 7 jours sur 7, et se trouve dans l'enceinte de cet Hôtel Renaissance Marriot 4 étoiles.

Eve Tavernier, est chroniqueuse culinaire, gourmande invétérée, photographe parfois, cuisinière toujours, zigzagueuse d'entre mots et cartésienne désabusée. Eve est une femme qui préfère avoir sa propre opinion sans aucunes influences, ce qui est donc une sérieuse référence lorsqu'elle aime un produit girondin ou une nouvelle adresse de la gastronomie. Vous retrouvez ses recettes, sa passion et ses coups de cœur gastronomiques sur son blog : unetableausoleil.fr et sur son fil Instagram @evetavernier