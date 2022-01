Vous prendrez bien une part de galette des rois et un verre de bon vin ?

Que servir dans le verre pour accompagner la dégustation de la galette des rois ? Le choix du vin ou autre boisson va être en fonction du choix de la galette des rois. Si vous optez pour une pâte feuilletée fourrée à la frangipane, vous allez rechercher la fraîcheur dans le vin, les bulles s'associent très bien, à ce tye de pâtisserie, comme des crémants, celui de Gérald MASSIEU du Château Haut Roc à Arbis en gironde, par exemple, va très bien. Vous pouvez aussi choisir un Jurançon.

Pour la brioche, sa texture est plus moelleuse, avec quelques fruits confits sur le dessus, essayez de la présenter avec un liquoreux, comme un Sauternes, ou un Porto plutôt millésimé.

Laetitia Ouspointour : je conseille vivement la maison Sandenam vous verrez c’est un accord incroyable qui se complète parfaitement.

Enfin autre bonne piste : le cidre, vous pouvez l'accorder avec les 2 types de galettes, plutôt brut et fermier, laissez vous tenter par un cidre basque de la Maison Arosteguy .

Laetitia Ouspointour est une femme vive, une véritable exploratrice du vin. Sur son Instagram, et son blog L.O Wine, elle livre son histoire et sa passion pour la vigne qu'elle développe depuis son enfance lors d'animations, d'ateliers et de dégustations. Elle cultive la vigne bio, le goût du vin bien fait et valorise les producteurs et les ingrédients de qualité, en enregistrant des live sur son Instagram comme avec Tania Teschke, l’auteure de Bordeaux Kitchen, une américaine qui est totalement tombée amoureuse de notre belle région au point d’écrire un livre de recette.