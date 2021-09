Voyageons vers les somptueux Châteaux viticoles de Bernard Magrez

La food lover Audrey Mislin arpente le département de la gironde pour dénicher des paradis voués aux gourmets. Aller chercher la bonne adresse, et surtout une fois trouvée, la partager avec vous. Cette fois c'est une sélection scintillante, dépaysante pour un moment oxygénant. En route pour l'un des somptueux Châteaux viticoles de Bernard Magrez : le Château Pape Clément à Pessac, la Tour Carnet à St Laurent du Médoc ou Château de Fombrauge à Saint-Christophe-des-Bardes.

Profitez de votre séjour pour découvrir le vignoble d’une façon insolite : en trottinette électrique

