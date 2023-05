Kamo Kamo, un concept de restauration Fast Good

Thomas Galharague auteur du blog Bordeaux food a choisi un gros plan sur l'enseigne Kama Kamo à Mérignac. Pour des déjeuners adaptés à tous les régimes alimentaires y compris les végétariens intolérants au gluten ou lactose.

Kamo Kamo est une vraie alternative à la restauration rapide en la rendant compatible avec la santé et ainsi, permettre aux plus pressés de ne plus faire le choix entre manger rapidement et sainement, toujours en se régalant. En coulisse et au-delà du format rapide, il y a bien plus que de la cuisine à l’intérieur de KAMO KAMO. Écoresponsable, tri, revalorisation, de bonnes choses, etc. Des produits cultivés et élevés par des passionnés sourcés au plus proche, dans nos régions. La carte s’adapte au rythme des saisons pour garantir le bon goût des ingrédients. Rendez chaque jour délicieux avec des recettes maison. Vous avez enfin accès à des recettes dignes de grands chefs ; sans conservateurs, avec moins de sel, moins de sucre et pour tous les régimes alimentaires. Kamo Kamo fait ainsi la promesse d’offrir des déjeuners adaptés à tous les régimes alimentaires : viande, poisson, produits halal, amateurs de cochon, végétariens intolérants au gluten ou lactose. Tout le monde y trouve son bonheur. Ouverture du lundi au samedi, de 11 h à 15 h. Kamo Kamo Mérignac se situe au 5 Rue Albert Einstein, ligne A - arrêt chemin long.

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood , sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …).