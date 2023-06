L’œnotourisme en réalité augmentée au Château Fleur Cardinale

Le Château Fleur Cardinale à St Etienne de Lisse, est connu pour la qualité de ses grands vins, mais aussi et surtout pour l’originalité de sa communication (notamment lors du lancement annuel de leur édition limitée, depuis 4 ans).

Le Château Fleur Cardinale a été complètement refait et pensé autour de deux grands principes : un outil technique performant qui respecte le raisin et un bâtiment permettant un réceptif de grande qualité. Aussi, Charlotte a testé pour vous leur dernière visite « Les vendanges en immersion 360° » : La visite en réalité virtuelle ! L’idée de Caroline Decoster n’était pas d’ajouter de la technologie pour ajouter de la technologie, mais plutôt de proposer aux visiteurs une immersion dans les travaux de la vigne et du vin autrement impossible à vivre d’aussi près. En effet, la visite en réalité virtuelle, permet, dans chaque lieu de production, de s’immerger totalement au moment les plus importants : les vendanges et la réception de vendanges devant le cuvier, la fermentation dans le cuvier, les expérimentations dans le chai à barrique dédié… Une idée brillante pour mieux comprendre la fabrication du vin !

Réalité virtuelle à Château Fleur Cardinale - Fleur Cardinale

Il existe bien entendu d’autres visites, toujours privatives, avec un accueil personnalisé qui se termine évidemment par une dégustation des vins du domaine dans un espace très chaleureux et conviviale.

Le plus : une carte postale vous est remis en fin de chaque visite, l’occasion de partager votre aventure. Vous pouvez la poster directement depuis la boite aux lettres de la boutique (le timbre est compris !). Infos pratiques : Ouverture : du lundi au samedi de 10h à 18h sur rendez-vous. Tarif : à partir de 29€ la visite/dégustation (69€/pers la visite en VR, limité à 4 personne) Réservation : https://fleurcardinale.com/visites/reserver-votre-visite/ Adresse : Lieu-dit Le Thibaud 33330 Saint-Etienne-de-Lisse - Tel : +33 (0) 5 57 40 14 05

Caroline et Ludovis Decoster

Les itinéraires de Charlotte c’est une grande partie de Charlotte ! En 2009, c'est la création du guide œnotouristique qui a permis à bon nombre d'œnotouristes de voir les vignes autrement, grâce à l'originalité des itinéraires thématiques. La dernière édition date de 2015. Depuis Charlotte partage ses aventures, ses bons plans et sa bonne humeur sur son blog Les itinéraires de Charlotte et les réseaux sociaux ( Instagram , Facebook , Twitter ). En 2016, elle intègre l’équipe de Toutlevin.com dont elle est la rédactrice en chef, un média ludique et décomplexé, qui simplifie le monde du vin auprès du grand public. Charlotte assure également le développement commercial.