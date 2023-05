L'Orangerie à Bordeaux, Jardin Public.

Une jolie terrasse dans un cadre verdoyant, au calme, un havre de décompression au coeur de la ville de Bordeaux. Vous êtes au Jardin public, à l'Orangerie. Thomas Galharague auteur du blog Bordeaux food a testé pour vous.

Vous trouvez dans ce jardin public de Bordeaux, une orangerie datant du 16/17e ou la bourgeoisie venaient boire un jus d'orange. Depuis 3 ans, le duo Franck Chaumes et JB Bocchio sont aux manettes de l'établissement ouvert aux heures du jardin public. Jean Baptiste propose à la carte, une cuisine du midi avec des produits de saison, une cuisine française et une partie salon de thé avec crêpes, gâteaux, cookies...La cuisine est ouverte sur la salle d'époque.

Dessert à l'Orangerie Bordeaux - Thomas Galharague

L'équipe se sert entre autres au Marché des Capucins, ventre de Bordeaux. Une clientèle du quartier le midi, des familles tout au long de l'après-midi pour la partie salon de thé. Une vue hors du commun avec la possibilité du coucher de soleil en fin de journée avant de devoir quitter les 13 hectares de verdure que compose le Jardin. Le lieu est ouvert toute l'année avec les horaires du jardin public.

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood , sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …)