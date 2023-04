La Table de Pavie Yannick Alleno lance sa saison estivale à St Emilion !

La Table de Pavie à St Emilion, deux étoiles au Guide Michelin, est une table de référence pour un voyage culinaire exceptionnel, avec une toute nouvelle cuisine pour gagner en confort de travail.

Cette nouvelle cuisine consiste en la réorganisation de l'espace intégral pour améliorer la marche en avant (organisation permettant que les produits sains ne croisent jamais d’autres produits, afin d'éviter les contaminations croisées), fluidifier la circulation, optimiser les postes de travail et bien-sûr favoriser le bien-être de la brigade. Le jour de notre visite, les trois Chefs affichaient un large sourire de contentement, le Chef Yannick Alléno s'est d'ailleurs transformé en guide, devant le plan de travail son Chef exécutif Sébastien Faramond et son Chef Pâtissier Sébastien Nabaile.

La nouvelle cuisine de La Table de Pavie à St Emilion © Radio France - Isabelle Wagner

Exceptionnel que ce lieu où tout est excellence : les merveilleuses préparations culinaires imaginées par le Chef Yannick Alléno, parfois six mois de travail en collaboration avec son Chef exécutif Sébastien Faramond, avant de valider le plat ; la bienveillance des équipes envers vous, le lieu magnifiquement décoré et agencé, sans oublier le village de St Emilion écrin de base pour ce restaurant gastronomique. Même si l'art de la cuisine est aussi élevé que la montée du village, Yannick Alléno garde cet objectif de travailler avec des petits producteurs et privilégier ainsi, les circuits courts. Le pain est fabriqué sur place dans les locaux de l'Envers du décor avec les farines d’Eric Berjon ; il cultive des céréales bio et les transforme dans sa ferme à Blasimon (20 km de Saint-Emilion). Parmi les fromages proposés, il y a ceux de Monsieur Lataste qui élève chèvres et vaches et les transforme dans sa ferme située en Sud Gironde. La volaille provient du Domaine de Vertessec à Avensan dans le Médoc (60km de Saint-Emilion). C'est une carte de saison locavore, de saison, composée de cinq entrées, cinq plats, cinq desserts, une carte aiguisée dans l'esprit de la vigne à l'assiette.

Pour vous donner une idée de ce que vous trouverez à la carte : Friand moderne de lamproie à la bordelaise , étuvée de poireaux à l'anguille fumée et foie gras, Air Pigeon, bête soufflée et rôtie au feu d'enfer, bec façon Ortolan, filet au jus de presse en amertume d'oseille, purée salée selon "Zelie", Langoustine pochée, graines de vanille, civet de tête à l'Esprit de Pavie, ou encore Betterave et rhubarbe au four à la vanille, meringue et nuage de fromage frais.

Les Chefs à Pavie : Sébastien Faramond, Sébastien Nabaile et Yannick Alléno - ©Nicolas Bouriette

La Table de Pavie voit le jour en septembre 2020, quand la famille Perse donne carte blanche à Yannick Alléno. L’ambition est forte: faire rayonner Saint-Emilion dans l’univers gastronomique, une ambition essentielle pour le tourisme de la région au niveau national et international. Il apporte avec lui l’expérience des recherches opérées dans le cadre du mouvement culinaire Cuisine Moderne qu’il a lancé en 2013. Le vin est une partie importante, le restaurant a une cave de 700 références. Rappelons que la famille Perse a conquit Saint-Emilion à force d’exigence et de ténacité. En 1993, ils font l’acquisition de Château Monbousquet. Cinq ans plus tard, ils prennent les clés de Château Pavie qu’ils élèvent au niveau ultime de 1er Grand Cru Classé «A», rejoignant, la même année qu’Angélus, les légendaires Ausone et Cheval Blanc. Et c’est presque par hasard, qu’ils achètent en 2001 L’Hostellerie de Plaisance, devenu aujourd'hui La Table de Pavie. Pour le chef Alléno, la rencontre avec la famille Perse est une histoire d'amitié depuis plus de vingt ans.

Thomas Galharague est le concepteur et reporter food du blog Bordeauxfood , sur lequel vous retrouvez des adresses incontournables à Bordeaux, et d'autres adresses en devenir, des articles et des podcasts. Thomas Galharague est natif du Pays Basque, et se passionne pour la gastronomie au point d'être toujours en recherche de bons produits, de bonnes tables. Ce qui anime aussi ce gourmand - gourmet, c'est l'instant présent, Thomas n'a de cesse de découvrir le talent des Chefs cuisiniers, vous pouvez aisément croiser ce blogueur dans les lieux où la gastronomie s'exprime. Bordeauxfood.fr, est présent sur les divers supports comme les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ou en replay sur les plateformes de podcasts (Spotify, Deezer, Amazon, …).