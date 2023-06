La vallée des Aldudes, berceau de traditions gastronomiques

La vallée des Aldudes c’est avant tout 3 villages : Banka, Aldudes, et Ure pelé qui regroupent à peu près 1000 habitants, outre la beauté des paysages et la diversité de son milieu naturel la vallée abrite les fleurons de la gastronomie Basque. La truite, le Porc ou encore le Fromage de Brebis.

Un savoir-faire local est perpétué dans cette vallée par Pierre Oteiza et une poignée d’éleveurs passionnés avec l’élevage du Porc Basque Kintoa par Pierre et sa famille mais aussi la Truite de Banka par Michel Goicoechea ou encore le fromage de Brebis par la famille Esain. Tous ont pour objectifs de dynamiser la région est de partager leur passion pour leur terre, la richesse du patrimoine et des traditions. Si vous passez au bord du village des Aldudes Pierre Oteiza vous propose une superbe balade pédagogique à la rencontre des troupeaux de porcs vivant en liberté dans les clairières. Un parcours à travers la vallée d’environ 1 heure pour découvrir l’univers de Pierre et sa famille, après la balade une petite pause gastronomique s’impose sur la terrasse de la boutique avec une dégustation des meilleurs produits issus des élevages locaux. Pierre Oteiza qui fête l'ouverture de sa boutique à Bordeaux, en 2013, au 12 rue des remparts.

Pierre Oteiza saltegia Alduden © Radio France - Xexili Foix

Partez aussi à la découverte de la ferme aquacole nichée dans un cadre sauvage pour découvrir la truite de Banka ! Là aussi une visite des aquariums pour tout comprendre sur ce poisson rare et d’excellence dont la production est limitée par une méthode d’élevage respectueuse. Un accès à la boutique en fin de parcours pour ne pas repartir les mains vides ! Et pour finir un petit passage à la Ferme Feranyo toujours dans la vallée à la rencontre la famille Esain une exploitation fermière familiale avec une fabrication de fromage, ils sont Bergers, fromagers, et affineurs, tout est fait par leur soin un fromage qui ne contient aucun conservateur, aucun additif, et aucun produit chimique. N’hésitez pas à aller à la rencontre de tous ses hommes et femmes passionnés par leur métier dont leur seul but, vous faire découvrir la richesse et leur savoir-faire sur cette belle vallée des Aldudes.

La truite de Banka - Nadia Bergeat

A la fois méditerranéenne et charentaise, Nadia débute sa carrière à 20 ans comme costumière de théâtre à Bordeaux. Métier qu’elle exerce toujours avec autant de passion. De spectacles en spectacles et de villes en villes, elle découvre les régions ; les pays ; les spécialités et les richesses tant culinaires que géographiques. Ces terroirs où se forgent les savoir-faire et l’identité locale des produits, Nadia cherche à en faire profiter tous et les partage sur son blog Suivez La Baronne Instagram et Twitter ! Et le Sud-Ouest de la France, terre nourricière et généreuse reste sa terre de prédilection. Curieuse, enthousiaste, elle ne manque ni d’audace ni d’appétit pour rapprocher le produit du consommateur, soutenir les initiatives de producteurs soucieux de relancer des produits de qualité. Chroniqueuse elle souhaite transmettre ce plaisir et régaler les auditeurs.