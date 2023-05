Ladies wine, une association pour les femmes dans le vin

Soline Bossis autrice du blog "La Route des vins Bio" vous parle d'une association féminine Ladies Wine, qui se décline par région viticole, et qui est un véritable soutien pour les viticultrices.

Ladies Wine , qui a été créée en 2016 à Bordeaux, intègre aujourd’hui, 220 adhérentes sur 11 régions viticoles. Sa mission est d’aider les femmes de la filière vin, à créer du réseau, mieux se connaître et s’entraider. Qu’elles soient viticultrices, responsables exports, responsable marketing, qu’elles soient cheffes d’entreprise ou salariées, toutes les actrices de l’industrie du vin sont les bienvenues. L'objectif principal de l'association est de promouvoir la visibilité des femmes dans le monde du vin et de favoriser la collaboration et l'émulation entre les membres. Il y a des conférences organisées mensuellement par une équipe de 5 Ladies par région viticole sur des thèmes techniques ou des thématiques de développement personnel ou l’amélioration de compétences personnelle. Le but est vraiment de créer des liens professionnels et amicaux pour générer de belles opportunités de partenariats.

Soline Bossis est coach de vigneronnes et vignerons bio. Elle les accompagne dans leur développement commercial et oenotouristique. Soline a créé La Route des Vins Bio en 2018, à l'origine un blog sur les vins bio et maintenant une entreprise qui accompagne les vignobles à augmenter leurs ventes de vins en direct avec authenticité. Sa mission est de remettre du lien entre les producteurs et les consommateurs de vins. Ancienne guide du Château Mouton Rothschild, une vraie wineglobetrotteuse , elle a parcouru les vignobles de France et du monde entier, pour interviewer ceux qui font le vin et le vendent. Petite fille de producteur de cognac, elle a à cœur de promouvoir le savoir-faire culturel viticole français, de faire rayonner les produits du terroir et ceux qui les font. Vous pouvez la retrouver sur son site laroutedesvinsbio.com ou sur son compte instagram la_route_des_vins_bio . Par email à soline.bossis@laroutedesvinsbio.com